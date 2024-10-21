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На Кубе из-за энергокризиса и урагана отменили все мероприятия

На Кубе из-за энергокризиса и урагана отменили все мероприятия Правительство Кубы распорядилось отменить с понедельника, 21 октября, до среды, 23 октября, все мероприятия, кроме срочных, из-за энергокризиса и прохождения урагана.
Другие страны
21 октября 2024 г. 01:07
На Кубе из-за энергокризиса и урагана отменили все мероприятия

Правительство Кубы распорядилось отменить с понедельника, 21 октября, до среды, 23 октября, все мероприятия, кроме срочных, из-за энергокризиса и прохождения урагана.

Как передает Report, об этом говорится в распоряжении кубинского правительства, размещенном в соцсетях.

"На Кубе с понедельника до среды отменяются все мероприятия, кроме срочных, из-за непредвиденной ситуации, связанной с энергетикой и прохождением урагана", - говорится в сообщении.

Ураган "Оскар" проходит сейчас мимо территории Кубы, приближаясь к провинции Ольгин на востоке страны. До сих пор он не вызвал здесь сильных природных катаклизмов.

Наиболее ощутимо его присутствие будет, как ожидается, в вечерние часы воскресенья.

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