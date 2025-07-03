На Крите эвакуировали около 5 тыс. человек из-за лесных пожаров

Пожарные эвакуировали около пяти тысяч туристов на юге острова Крит из-за распространения лесных пожаров.

Пожарные эвакуировали около пяти тысяч туристов на юге острова Крит из-за распространения лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщило греческое агентство AMNA.

По его информации, 230 пожарных с применением вертолетов и спецтехники пытаются локализовать очаг возгорания в районе города Иерапетра на южном берегу острова. Дополнительные силы греческой полиции и береговой охраны направлены на борьбу с расширением площади пожаров, раздуваемых сильными порывами ветра.

"Июль всегда был самым жарким месяцем в году, часто дуют сильные ветра. Эти факторы приводят к распространению лесных пожаров", - сказал агентству официальный представитель пожарной охраны Василис Ватракогианис.

Отметим, что в этом году в Европе наблюдается аномально жаркая погода, которую эксперты связывают с антропогенными климатическими изменениями. Жара привела к росту интенсивности возгораний в Греции. В 2018 году большой пожар унес жизни более 100 человек в греческом городе Мати.