Самолет China Southern Airlines совершил экстренную посадку

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании China Southern Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай).

Как cообщает Report cо ссылкой на ТАСС, 10 человек получили легкие телесные повреждения во время эвакуации из Boeing 737-800.

Самолет совершал рейс из Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) в столицу Таиланда Бангкок. Пилоты были вынуждены экстренно посадить авиалайнер, так как приборы показали наличие возгорания в двигателе.

На борту самолета находились 132 пассажира и 7 членов экипажа.