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    Самолет China Southern Airlines совершил экстренную посадку

    Пострадали 10 человек

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании China Southern Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту города Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). 

    Как cообщает Report cо ссылкой на ТАСС, 10 человек получили легкие телесные повреждения во время эвакуации из Boeing 737-800.

    Самолет совершал рейс из Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) в столицу Таиланда Бангкок. Пилоты были вынуждены экстренно посадить авиалайнер, так как приборы показали наличие возгорания в двигателе.

    На борту самолета находились 132 пассажира и 7 членов экипажа.

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