На китайских грузовых кранах в портах США обнаружили модемы для связи

Комитет Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности и спецкомитет Палаты представителей по Китаю начали расследование в связи с обнаружением модемов для удаленной связи на китайских грузовых кранах в портах США.

Комитет Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности и спецкомитет Палаты представителей по Китаю начали расследование в связи с обнаружением модемов для удаленной связи на китайских грузовых кранах в портах США.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, в центре внимания законодателей находятся более 200 кранов компании ZPMC в американских портах и связанных с ними объектах. Конгрессмены выяснили, что установка этого оборудования не была зафиксирована ни в одном контракте.

"Расследование наших комитетов выявило уязвимости, которые могут позволить Коммунистической партии Китая не только ослаблять своих торговых конкурентов при помощи шпионажа, но и нарушать цепочки поставок, мешать перемещению грузов, нанося ущерб экономике нашей страны", - сказал CNN председатель комитета по внутренней безопасности Марк Грин (республиканец от штата Теннесси).