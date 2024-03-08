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На китайских грузовых кранах в портах США обнаружили модемы для связи

На китайских грузовых кранах в портах США обнаружили модемы для связи Комитет Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности и спецкомитет Палаты представителей по Китаю начали расследование в связи с обнаружением модемов для удаленной связи на китайских грузовых кранах в портах США.
Другие страны
8 марта 2024 г. 08:52
На китайских грузовых кранах в портах США обнаружили модемы для связи

Комитет Палаты представителей Конгресса США по внутренней безопасности и спецкомитет Палаты представителей по Китаю начали расследование в связи с обнаружением модемов для удаленной связи на китайских грузовых кранах в портах США.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN.

По его сведениям, в центре внимания законодателей находятся более 200 кранов компании ZPMC в американских портах и связанных с ними объектах. Конгрессмены выяснили, что установка этого оборудования не была зафиксирована ни в одном контракте.

"Расследование наших комитетов выявило уязвимости, которые могут позволить Коммунистической партии Китая не только ослаблять своих торговых конкурентов при помощи шпионажа, но и нарушать цепочки поставок, мешать перемещению грузов, нанося ущерб экономике нашей страны", - сказал CNN председатель комитета по внутренней безопасности Марк Грин (республиканец от штата Теннесси).

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