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    ​На Кипре может появиться российская военная база

    Документ о военном сотрудничестве будет подписан в Москве 25 февраля

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Кипр предложит России разместить на своей территории российские военные объекты.

    Как передает Report, об этом заявил президент республики Никос Анастасиадис.

    По словам президента, документ о военном сотрудничестве между двумя странами будет подписан во время его визита Москву 25 февраля.

    "Есть старое (оборонное) соглашение, которое нужно обновить в том виде, в котором оно есть. В то же время будут предоставляться некоторые дополнительные площадки, как мы это делаем с другими государствами, например с Францией и Германией", — цитирует агентство Синьхуа слова Анастасиадиса.

    Как ожидается военно-воздушная база, на которой предусматривается размещение российских самолетов, будет расположена примерно в 40 км от базы британских ВВС в районе Акротири.

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