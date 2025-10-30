На Камчатке загорелось судно.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На Камчатке пожарные МЧС России тушат возгорание на судне. На данный момент пожар локализован на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В тушении огня задействованы 45 человек личного состава и семь единиц техники.