На Камчатке загорелось судно
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 10:13
На Камчатке загорелось судно.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"На Камчатке пожарные МЧС России тушат возгорание на судне. На данный момент пожар локализован на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В тушении огня задействованы 45 человек личного состава и семь единиц техники.
