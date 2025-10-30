Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    На Камчатке загорелось судно.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    "На Камчатке пожарные МЧС России тушат возгорание на судне. На данный момент пожар локализован на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

    В тушении огня задействованы 45 человек личного состава и семь единиц техники.

