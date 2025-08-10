О нас

На Камчатке за сутки зафиксировали более 30 афтершоков

Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 31 афтершок.
Другие страны
10 августа 2025 г. 03:47
На Камчатке за сутки зафиксировали более 30 афтершоков

Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 31 афтершок.

Как передает Report, об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России по Камчатскому краю.

"За сутки произошел 31 афтершок. В населенных пунктах ощущалось шесть из них", - сообщили в экстренных службах региона.

Кроме того, на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса, добавили в региональном МЧС. В населенных пунктах Усть-Камчатского округа было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла.

Продолжается активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется не приближаться к Авчинскому и Ключевскому вулканам.

Версия на азербайджанском языке Kamçatkada son bir gündə 30-dan çox yeraltı təkan qeydə alınıb

