На Камчатке за сутки зафиксировали более 30 афтершоков

Афтершоковый процесс после мощного землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 31 афтершок.
Как передает Report, об этом сообщили в
"За сутки произошел 31 афтершок. В населенных пунктах ощущалось шесть из них", - сообщили в экстренных службах региона.
Кроме того, на Ключевском вулкане произошло три пепловых выброса, добавили в региональном МЧС. В населенных пунктах Усть-Камчатского округа было зафиксировано выпадение незначительного количества пепла.
Продолжается активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется не приближаться к Авчинскому и Ключевскому вулканам.