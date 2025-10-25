На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

Специалисты в Камчатском крае зарегистрировали за минувшие сутки 16 афтершоков магнитудой до 5,4.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,1 до 5,4. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки на вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.