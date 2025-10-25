Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 05:17
    На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

    Специалисты в Камчатском крае зарегистрировали за минувшие сутки 16 афтершоков магнитудой до 5,4.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    "За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,1 до 5,4. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.

    Кроме того, за прошедшие сутки на вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.

    Камчатка афтершоки

    Последние новости

    05:17

    На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

    Другие страны
    04:48

    Мадуро: Венесуэла предотвратит войну вместе с народами Южной Америки

    Другие страны
    04:29

    СМИ: США и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ и 6G

    Другие
    03:52

    СМИ: Полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел о педофилии

    Другие страны
    03:12

    Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе доволен выступлением на чемпионате мира U-23

    Командные
    02:46
    Фото

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата мира U-23 с тремя медалями

    Командные
    02:15

    Литва вновь закрыла границу с Беларусью

    Другие страны
    01:56

    Пентагон получил анонимное пожертвование на выплаты зарплат военным

    Другие страны
    01:22

    CNN: Трамп рассматривает возможность ударов по наркокартелям в Венесуэле

    Другие страны
    Лента новостей