На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков
Другие страны
- 25 октября, 2025
- 05:17
Специалисты в Камчатском крае зарегистрировали за минувшие сутки 16 афтершоков магнитудой до 5,4.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,1 до 5,4. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки на вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.
Последние новости
05:17
На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоковДругие страны
04:48
Мадуро: Венесуэла предотвратит войну вместе с народами Южной АмерикиДругие страны
04:29
СМИ: США и Япония подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ и 6GДругие
03:52
СМИ: Полиция Лондона пересмотрит девять тысяч дел о педофилииДругие страны
03:12
Главный тренер сборной Азербайджана по греко-римской борьбе доволен выступлением на чемпионате мира U-23Командные
02:46
Фото
Азербайджанские борцы греко-римского стиля вернулись с чемпионата мира U-23 с тремя медалямиКомандные
02:15
Литва вновь закрыла границу с БеларусьюДругие страны
01:56
Пентагон получил анонимное пожертвование на выплаты зарплат военнымДругие страны
01:22