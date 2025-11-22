Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 04:57
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6

    Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Камчатке.

    Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

    Подземные толчки произошли в 359 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Их эпицентр находился на глубине 65,6 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях нет.

    Камчатка землетрясение магнитуда
    Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 6 maqnitudada zəlzələ olub

    Последние новости

    06:26

    В Канаде в результате нападения медведя пострадали 11 человек

    Другие страны
    05:55

    В Нигерии вооруженные люди похитили более 200 школьников и учителей католической школы

    Другие страны
    05:19

    В Турции в жилом доме произошел пожар, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    05:18

    В сенате США сообщили о прогрессе в продвижении санкций против России

    ИКТ
    04:57

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6

    Другие страны
    04:24

    Мадуро призвал студентов Венесуэлы и США выступить против войны

    Другие страны
    03:39

    Трамп сменил мнение о мэре Нью-Йорка после встречи с ним в Белом доме

    Другие страны
    03:04
    Фото

    Азербайджанские тхэквондисты завоевали пять медалей на первенстве Европы

    Индивидуальные
    02:44

    Первый номер комикса про Супермена продали более чем за $9 млн

    Другие страны
    Лента новостей