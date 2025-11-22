На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6
Другие страны
- 22 ноября, 2025
- 04:57
Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Камчатке.
Как передает Report, об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки произошли в 359 км к югу от Петропавловска-Камчатского. Их эпицентр находился на глубине 65,6 км.
Информации о пострадавших или разрушениях нет.
