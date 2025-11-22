Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 6 maqnitudada zəlzələ olub
- 22 noyabr, 2025
- 06:22
Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka şöbəsi xəbər verib.
Təbiət hadisəsi Petropavlovsk-Kamçatskdən 359 km cənubda baş verib. Zəlzələnin episentri 65,6 km dərinlikdə yerləşib.
Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.
