    Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 6 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 06:22
    Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 6 maqnitudada zəlzələ olub

    Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyasının Vahid Geofizika Xidmətinin Kamçatka şöbəsi xəbər verib.

    Təbiət hadisəsi Petropavlovsk-Kamçatskdən 359 km cənubda baş verib. Zəlzələnin episentri 65,6 km dərinlikdə yerləşib.

    Dağıntı və ya tələfat barədə məlumat yoxdur.

