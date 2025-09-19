На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 15:41
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке в России.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 31,9 км. Землетрясение произошло в 181 км от Петропавловска-Камчатского.
Напомним, что утром у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8.
Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см.
Последние новости
15:50
Наблюдательный совет Bank BTB будет переформированФинансы
15:45
Фото
F2: В Баку произошла очередная авария, столкнулись болидыФормула 1
15:44
Фото
Квалификация Формула-2 завершилась - ОБНОВЛЕНОФормула 1
15:41
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
15:40
Яшар Гюлер встретился с азербайджанскими ветеранамиВ регионе
15:37
Фото
Азербайджан эвакуировал 14 палестинских студентов из ГазыВнешняя политика
15:37
Фото
Генпрокуроры Азербайджана и Словакии подписали Меморандум о взаимопониманииПроисшествия
15:34
Итконен: Восемь стран ЕС продолжают импортировать российский газДругие страны
15:32