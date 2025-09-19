Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 15:41
    Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке в России.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

    По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 31,9 км. Землетрясение произошло в 181 км от Петропавловска-Камчатского.

    Напомним, что утром у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8.

    Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см.

    Камчатка землетрясение Россия

