На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Камчатке в России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 31,9 км. Землетрясение произошло в 181 км от Петропавловска-Камчатского.

Напомним, что утром у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8.

Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устья реки Налычева зашла волна высотой около 30 см.