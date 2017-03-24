На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,2

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Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Камчатки.

Как передает Report, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло в пятницу днем по местному времени в районе Кроноцкого полуострова. Эпицентр находился на глубине 61 километр в 305 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

В краевом главке МЧС сообщили, что сейсмособытие в населенных пунктах Камчатского края не ощущалось. Жертв и разрушений нет.