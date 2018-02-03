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    На химзаводе в Китае прогремел взрыв

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В субботу утром на химзаводе в китайской провинции Шаньдун прогремел взрыв, один человек погиб, шесть получили травмы, еще 1 человек пропал без вести.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа.

    Инцидент произошел на химзаводе, расположенном в зоне экономического развития в округе Линьшу. По данным местных властей, взрыв случился во время проведения работ по техобслуживанию.

    Все пострадавшие, среди которых двое находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу. Причина взрыва к настоящему моменту неизвестна, ведется расследование.

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