На химзаводе в Китае прогремел взрыв

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В субботу утром на химзаводе в китайской провинции Шаньдун прогремел взрыв, один человек погиб, шесть получили травмы, еще 1 человек пропал без вести.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел на химзаводе, расположенном в зоне экономического развития в округе Линьшу. По данным местных властей, взрыв случился во время проведения работ по техобслуживанию.

Все пострадавшие, среди которых двое находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу. Причина взрыва к настоящему моменту неизвестна, ведется расследование.