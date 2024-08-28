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На Хайнане выпустят купоны на $3,4 млн для стимулирования продаж в duty free

На Хайнане выпустят купоны на $3,4 млн для стимулирования продаж в duty free Управление коммерции южной китайской провинции Хайнань планирует выпустить купоны на покупку товаров беспошлинной торговли и авиабилетов на сумму 24 млн юаней ($3,4 млн).
Другие страны
28 августа 2024 г. 14:04
На Хайнане выпустят купоны на $3,4 млн для стимулирования продаж в duty free

Управление коммерции южной китайской провинции Хайнань планирует выпустить купоны на покупку товаров беспошлинной торговли и авиабилетов на сумму 24 млн юаней ($3,4 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".

Эта акция будет проходить с конца августа по октябрь. Таким образом местные власти намерены стимулировать развитие туризма на острове и повысить объем продаж в магазинах duty free. Как указали в управлении, 15 млн юаней в виде купонов пойдут на покупки товаров в магазинах беспошлинной торговли, а остальные 9 млн юаней обеспечат их владельцам скидки на авиабилеты.

В настоящее время в акции участвует авиакомпания Hainan Airlines. Позже к ней могут присоединиться и другие перевозчики.

Согласно официальным данным, продажи в магазинах duty free на Хайнане за первое полугодие упали на 29,9% и составили порядка 18,46 млрд юаней (около $2,6 млрд). Власти связывают сокращение объема продаж со снижением потока покупателей в таких магазинах.

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Версия на английском языке China's Hainan authorities to distribute $3.4M in duty-free shopping, airfare vouchers

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