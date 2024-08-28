На Хайнане выпустят купоны на $3,4 млн для стимулирования продаж в duty free

Управление коммерции южной китайской провинции Хайнань планирует выпустить купоны на покупку товаров беспошлинной торговли и авиабилетов на сумму 24 млн юаней ($3,4 млн).
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван".
Эта акция будет проходить с конца августа по октябрь. Таким образом местные власти намерены стимулировать развитие туризма на острове и повысить объем продаж в магазинах duty free. Как указали в управлении, 15 млн юаней в виде купонов пойдут на покупки товаров в магазинах беспошлинной торговли, а остальные 9 млн юаней обеспечат их владельцам скидки на авиабилеты.
В настоящее время в акции участвует авиакомпания Hainan Airlines. Позже к ней могут присоединиться и другие перевозчики.
Согласно официальным данным, продажи в магазинах duty free на Хайнане за первое полугодие упали на 29,9% и составили порядка 18,46 млрд юаней (около $2,6 млрд). Власти связывают сокращение объема продаж со снижением потока покупателей в таких магазинах.