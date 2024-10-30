На Хайнане в результате тайфуна "Трами" погибли семь человек

В островной провинции Хайнань на юге Китая в результате тайфуна "Трами" семь человек погибли, еще один пропал без вести.

В островной провинции Хайнань на юге Китая в результате тайфуна "Трами" семь человек погибли, еще один пропал без вести.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом сообщили в провинциальном департаменте по управлению чрезвычайными ситуациями.

Согласно информации, с 28 октября из-за тайфуна "Трами" сильные дожди обрушились на многие районы Хайнаня, были эвакуированы более 40 тыс. человек.

Под влиянием тайфуна в большинстве районов провинции Хайнань проливные дожди продолжатся, что повышает риск внезапных наводнений, при этом на реке Ваньцюаньхэ уровень воды может превысить опасную отметку, сообщили в ведомстве.