На границе Украины с Румынией будут действовать 11 КПП

С целью упрощения экспорта на границе Украины с Румынией будут действовать 11 пунктов пропуска.

С целью упрощения экспорта на границе Украины с Румынией будут действовать 11 пунктов пропуска.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин.

"Всего будут открыты 11 КПП", - сказал он, отметив, что пять из них уже открыты, остальные находятся в стадии проекта.

"Это большая помощь для экспортеров, для нашей страны, для увеличения экспортных возможностей. Румыния - серьезный партнер не только в плане восстановления инфраструктуры, но и в плане военной помощи", - сказал он.

Уже подписаны контракты по находящимся в стадии проекта КПП Била-Церква - Сигету-Мармацией, Шепит - Извоареле-Сучевей и Руска - Улма, а по другим трем - Фынтына-Албэ - Климэуц, Хыжа - Тарна-Маре и Яблунивка - Ремец - контракты пока не подписаны.