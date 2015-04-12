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    На границе с Йеменом убиты три офицера Саудовской Аравии

    Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Аль-Манар

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В результате нападения йеменских мятежников-хуситов на пограничный пост погибли три офицера Саудовской Аравии. Об этом, как отмечает Report, сообщает Sputnik со ссылкой на источник.

    Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Аль-Манар, который принадлежит саудовской армии и граничит с йеменской провинцией Саада.

    Ранее замгоссекретаря США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ускоряет поставки оружия коалиции арабских стран во главе с Саудовской Аравией, которая проводит военную операцию против шиитских мятежников-хуситов в Йемене.

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