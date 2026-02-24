Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    На границе Пакистана и Афганистана снова произошли столкновения

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 21:35
    На границе Пакистана и Афганистана снова произошли столкновения

    Вооруженные столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана во вторник.

    Как передает Report, об этом сообщил афганский телеканал TOLO News со ссылкой на источники.

    По их информации, пограничники двух стран вступили в бой в районе Назьян афганской провинции Нангархар вблизи линии Дюранда. Как передает агентство Xinhua со ссылкой на власти исламского эмирата, ситуация на границе уже нормализовалась. О пострадавших в результате инцидента пока не сообщается.

    22 февраля Министерство информации и телерадиовещания Пакистана сообщило, что пакистанские военные нанесли точечные удары по позициям боевиков "Техрик-и-Талибан Пакистан", а также филиала террористической группировки ИГИЛ в Афганистане - "Вилаят Хорасан". Как отметили в ведомстве, операция была проведена в ответ на недавние теракты в Пакистане, в том числе на взрыв в мечети в Исламабаде.

