На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла еще одна перестрелка

Вторая за сутки перестрелка между кыргызскими и таджикскими пограничниками произошла во вторник на границе двух государств.

Вторая за сутки перестрелка между кыргызскими и таджикскими пограничниками произошла во вторник на границе двух государств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

"12 апреля 2022 года на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел повторный инцидент с применением оружия", - говорится в сообщении. На этот раз перестрелка продолжалась около 30 минут, в результате ранение получил кыргызский военнослужащий.