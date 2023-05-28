На границе Афганистана и Ирана произошла стрельба, есть погибшие

Столкновения между иранскими пограничниками и силами движения "Талибан" произошли в приграничных районах афганской провинции Нимроз, расположенной на юго-западе страны.

Столкновения между иранскими пограничниками и силами движения "Талибан" произошли в приграничных районах афганской провинции Нимроз, расположенной на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, один из предводителей талибов отметил, что будут бороться с "коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки".

"Если старейшины разрешат джихад, мы скоро завоюем Иран", - заявил он.

Тем временем в Министерстве национальной обороны Афганистана обвинили иранские силы в открытом огне.

"К сожалению, сегодня снова иранские войска начали стрельбу и бои в приграничных районах района Канг провинции Нимроз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным способом решения какой-либо проблемы, негативные меры и поиск поводов для войны не в интересах ни одной стороны", - говорилось в сообщении.

По информации иранской стороны, в ходе обстрела погибли 2 пограничника этой страны.