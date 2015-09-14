На германо-австрийской границе начались проверки паспортов

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Пограничный контроль на границе Австрии и Германии введен, началась проверка паспортов, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее сегодня Германия объявила о временном возобновлении контроля, который в настоящее время осуществляется только с Австрией. Цель заключается в том, чтобы обуздать поток беженцев в федеративную республику, которые прибывают по так называемому балканскому пути - через Сербию и Венгрию.

Для осуществления погранконтроля были мобилизованы несколько сотен полицейских.