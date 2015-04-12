​На Газу обрушились проливные дожди

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Из-за проливных дождей затоплены многие дома на юге и севере сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, глава Управления гражданской обороны Саид ас-Сууди сообщил, что больше всего от проливных дождей пострадали контейнерные дома, в которых проживали оставшиеся без крова в израильских нападениях палестинцы.

По его словам, инфраструктура анклава в плохим состоянии из-за нападений, поэтому проливные после проливных дождей страдают сельскохозяйственные угодья. Ас-Сууди также сообщил, что во многих школах эвакуированы ученики, школы временно закрылись.

Напомним, в ходе израильских нападений в Газе, начавшихся 7 июля 2014 года и длившихся 51 день, полностью были уничтожены 9 тысяч сооружений, ущерб был нанесен тысячи домам и инфраструктуре.