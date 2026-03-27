На Гавайях вертолет потерпел крушение, есть погибшие и пострадавшие
Другие страны
- 27 марта, 2026
- 10:23
На острове Кауаи в штате Гавайи (США) экскурсионный вертолет, на борту которого находились пилот и четыре пассажира, потерпел крушение.
Как передает Report, об этом сообщил портал Hawaii News Now.
В результате инцидента трое погибли, двое получили ранения.
Отмечается, что вертолет потерпел крушение у берега, пострадавших пришлось доставать из воды.
11:07
Морская организация ООН: Военное сопровождение в Ормузе не устранит риски для судоходстваДругие страны
11:07
Возбуждено уголовное дело в связи с убийством в поселке ТюркянПроисшествия
10:57
В Азербайджане минувшим днем задержаны 38 подозреваемых в совершении преступленийПроисшествия
10:45
Фото
Из Ирана в Азербайджан на сегодняшний день эвакуировано 3 040 человекПроисшествия
10:32
Подписан меморандум между GECO и Zhero в рамках Черноморского энергокоридораЭнергетика
10:30
Отчет Генсека: НАТО готов углублять диалог и сотрудничество с АзербайджаномВнешняя политика
10:23
На Гавайях вертолет потерпел крушение, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
10:12
Цена на золото повысилась на 1,5%, серебро подорожало на 3%Финансы
09:52