На Гавайях вертолет потерпел крушение, есть погибшие и пострадавшие

На острове Кауаи в штате Гавайи (США) экскурсионный вертолет, на борту которого находились пилот и четыре пассажира, потерпел крушение.

В результате инцидента трое погибли, двое получили ранения.

Отмечается, что вертолет потерпел крушение у берега, пострадавших пришлось доставать из воды.