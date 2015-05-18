На Гавайях при крушении военного самолета погиб один человек​

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате крушения конвертоплана MV-22 Osprey в зоне тренировок корпуса морской пехоты на базе ВВС США "Беллоуз" на Гавайях.

В результате крушения пострадало 12 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NBC, самолет с 22 людьми на борту совершил жесткую посадку во время учений. Представители морской пехоты подтвердили гибель одного человека и сообщили о госпитализации остальных, находившихся на борту.

Причина аварии остается неизвестной.