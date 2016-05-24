​На Гавайях при крушении легкомоторного самолета погибли пять человек

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Жертвами крушения легкомоторного самолета на острове Кауаи американского штата Гавайи стали пять человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Hawaii News Now.
Крушение произошло в понедельник недалеко от аэропорта Порт-Аллен. На борту кроме пилота находились два инструктора по парашютному спорту и два туриста.
Власти сообщили, что четыре человека погибли на месте, пятая жертва скончалась от полученных травм в госпитале.
Причина крушения пока не установлена.
News DepartmentАвтор новости
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