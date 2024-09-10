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На "Фукусиме-1" начали тестовые работы по извлечению ядерного топлива

На "Фукусиме-1" начали тестовые работы по извлечению ядерного топлива Японские специалисты приступили к пробному извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1".
Другие страны
10 сентября 2024 г. 03:48
На Фукусиме-1 начали тестовые работы по извлечению ядерного топлива

Японские специалисты приступили к пробному извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Эти работы, которые проводятся впервые с момента аварии в 2011 году, уже пытались осуществить 22 августа, но тогда процесс пришлось остановить из-за ошибки.

Согласно планам, специальное оборудование для захвата топлива должно пройти через трубопровод, ведущий внутрь защитной оболочки реактора. В ходе пробного этапа специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power рассчитывают получить образцы мусора, который представляет собой смесь расплавившегося в результате аварии ядерного топлива с элементами поврежденных металлических конструкций и другими обломками.

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.

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