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    На Филиппины обрушился мощный тайфун "Ноул"

    Из-за тайфуна отменены авиарейсы, приостановлено паромное сообщение

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Тайфун "Ноул", скорость ветра в эпицентре которого достигает 180 км в час, обрушился на северную филиппинскую провинцию Кагаян, вызвав перебои с электричеством, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    Власти предупреждают об опасности наводнений и оползней. Эвакуированы тысячи жителей провинций Исабела и Кагаян, куда, как ожидают метеорологи, придется основной удар стихии.

    Из-за тайфуна отменены авиарейсы, приостановлено паромное сообщение.

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