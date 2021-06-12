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На Филиппинах загорелось грузовое судно

На Филиппинах загорелось грузовое судно Пожар произошел на небольшом грузовом судне у берегов Филиппин, в результате происшествия четыре члена экипажа пострадали, двое пропали без вести.
Другие страны
12 июня 2021 г. 12:47
На Филиппинах загорелось грузовое судно

Пожар произошел на небольшом грузовом судне у берегов Филиппин, в результате происшествия четыре члена экипажа пострадали, двое пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в субботу на странице береговой охраны Филиппин в Facebook.

Согласно ее данным, возгорание произошло из-за взрыва, произошедшего во время дозаправки судна, пришвартовавшегося к пристани.

Кроме того, ранения получили два члена экипажа соседнего судна.

Отмечается, что вследствие пожара пострадали около 40 близлежащих домов, сотрудники службы безопасности эвакуируют жителей.

В настоящее время тушение пожара продолжается.

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