На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человек

В результате столкновения 10-колесного грузовика с пассажирским микроавтобусом на шоссе в филиппинской провинции Албай к юго-востоку от Манилы 11 человек погибли, трое получили травмы, в том числе очень тяжелые.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла около 09:00 по местному времени на шоссе в муниципалитете Камалиг.

Внутри микроавтобуса находились 14 человек. Среди пострадавших оказались водитель грузовика и его помощник.