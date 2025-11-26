На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человек
26 ноября, 2025
17:38
В результате столкновения 10-колесного грузовика с пассажирским микроавтобусом на шоссе в филиппинской провинции Албай к юго-востоку от Манилы 11 человек погибли, трое получили травмы, в том числе очень тяжелые.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.
Авария произошла около 09:00 по местному времени на шоссе в муниципалитете Камалиг.
Внутри микроавтобуса находились 14 человек. Среди пострадавших оказались водитель грузовика и его помощник.
