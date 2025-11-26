Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человек

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 17:38
    На Филиппинах в результате ДТП погибли 11 человек

    В результате столкновения 10-колесного грузовика с пассажирским микроавтобусом на шоссе в филиппинской провинции Албай к юго-востоку от Манилы 11 человек погибли, трое получили травмы, в том числе очень тяжелые.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

    Авария произошла около 09:00 по местному времени на шоссе в муниципалитете Камалиг.

    Внутри микроавтобуса находились 14 человек. Среди пострадавших оказались водитель грузовика и его помощник.

    ДТП Филиппины Манила

