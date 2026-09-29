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    На Филиппинах в одной из частных школ занятия отменены из-за угрозы стрельбы

    Другие страны
    • 29 сентября, 2026
    • 13:21
    На Филиппинах в одной из частных школ занятия отменены из-за угрозы стрельбы

    Очные занятия в частной школе при одном из университетов в городе Валенсуэла (Филиппины) были приостановлены после сообщения об угрозе стрельбы на территории кампуса.

    Как передает Report, об этом сообщают филиппинские медиа.

    В связи с этим администрация школы эвакуировала из здания учащихся и сотрудников. Занятия были переведены в онлайн-формат.

    По словам начальника отдела по связям с общественностью Национальной полиции Филиппин Аллена Рэя Ко, один из преподавателей получил записку, предупреждающего о том, что неизвестный якобы носит оружие на территории школы. Полиция выясняет, кто передал записку и была ли она предупреждением или угрозой. Также была проведен осмотр территории вокруг школы.

    Анонимная угроза Учебное заведение Филиппины
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