На Филиппинах в одной из частных школ занятия отменены из-за угрозы стрельбы

Очные занятия в частной школе при одном из университетов в городе Валенсуэла (Филиппины) были приостановлены после сообщения об угрозе стрельбы на территории кампуса.

Как передает Report, об этом сообщают филиппинские медиа.

В связи с этим администрация школы эвакуировала из здания учащихся и сотрудников. Занятия были переведены в онлайн-формат.

По словам начальника отдела по связям с общественностью Национальной полиции Филиппин Аллена Рэя Ко, один из преподавателей получил записку, предупреждающего о том, что неизвестный якобы носит оружие на территории школы. Полиция выясняет, кто передал записку и была ли она предупреждением или угрозой. Также была проведен осмотр территории вокруг школы.