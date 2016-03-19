На Филиппинах самолет с 241 пассажиром экстренно приземлился из-за дыма в кабине

Баку. 19 Марта. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Манилы из-за задымления в кабине пилота.

Как передает Report на Associated Press, на борту находились 254 человек - 241 пассажир и 13 членов экипажа.

Лайнер вернулся в аэропорт столицы Филиппин через 10 минут после взлета - пилот объявил экстренную ситуацию и затребовал посадку в Маниле. О пострадавших не сообщается. Сейчас самолет обследуют специалисты. Причина возгорания пока неизвестна.