На Филиппинах при наводнениях и оползнях погибли 48 человек

На Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическими штормами "Бутчой" и "Карина", число погибших составило 48 человек.

На Филиппинах в результате наводнений и оползней, вызванных тропическими штормами "Бутчой" и "Карина", погибли 48 человек.

Как передает Report , об этом сообщает агентство PNA.

По данным Национального совета Филиппин по снижению риска и управлению стихийными бедствиями, от тропических штормов пострадали 6,2 млн человек, около были 36 тыс. человек размещены в эвакуационных центрах, повреждено более 8,5 тыс. зданий.

Обрушившиеся на Филиппины в июле тропические циклоны вызвали чрезмерные осадки, наводнения и оползни по всей стране. Чрезвычайная ситуация была объявлена в 118 провинциях и округах.