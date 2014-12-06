​На Филиппинах полмиллиона человек эвакуированы из-за тайфуна

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Примерно 500 тыс. жителей Филиппин были принудительно эвакуированы из-за приближающегося тайфуна "Хагупит".

Как передает Report, ожидается, что стихия обрушится на филиппинский остров Самар к вечеру субботы.

Скорость тайфуна в пятницу снизилась с 215 километров в час до 195 километров в час, однако уровень угрозы безопасности людей по-прежнему высок. В центральные районы страны направлены запасы продовольствия и медикаментов, вооруженные силы Филиппин приведены в боевую готовность.

В октябре 2014 года в Японии из-за обрушившегося тайфуна "Вонгфонг" были эвакуированы свыше 450 тыс. человек.