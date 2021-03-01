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На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса

На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса Вакцинация китайским препаратом против коронавируса производства компании Sinovac началась на Филиппинах.
Другие страны
1 марта 2021 г. 08:05
На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация китайским препаратом против коронавируса производства компании Sinovac началась на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило министерство здравоохранения республики.

Первым вакцину CoronaVac получил руководитель Филиппинской главной больницы Херардо Легаспи. Между тем министр здравоохранения Франсиско Дуке, давший старт началу прививочной кампании, поблагодарил работников сферы здравоохранения, которые займутся вакцинацией населения. "Успех от распространения вакцины зависит от медработников", - констатировал он.

28 февраля на Филиппины доставили первую партию из 600 тыс. доз вакцины CoronaVac. Вместе с тем поставка более 500 тыс. доз вакцины британско-шведского консорциума AstraZeneca, запланированная на 1 марта, отложена на неделю.

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