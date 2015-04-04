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    На Филиппинах из-за тайфуна эвакуируют 20 тыс. человек

    В ноябре 2013 года тайфун Хайян унес жизни 7 тысяч филиппинцев

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Филиппинские власти начали эвакуацию более 20 тыс. жителей прибрежных районов восточных провинций крупнейшего острова архипелага - Лусона - в связи с угрозой надвигающегося тайфуна Майсак, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Администрация провинций Аурора и Исабела подготовила запасы провизии в центрах временного размещения вынужденных переселенцев.

    Синоптики ожидают появления тайфуна на восточном побережье Лусона 5 апреля.

    Несмотря на ослабление по мере продвижения к Филиппинам, Майсак принесет с собой ветер скоростью в 160 километров в час и двухметровые волны, предполагают метеорологи.

    В ноябре 2013 года тайфун Хайян унес жизни 7 тыс. филиппинцев.

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