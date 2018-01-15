На Филиппинах эвакуировали 12 тысяч человек из-за вулкана

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Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Более двенадцати тысяч человек были вынуждены покинуть территорию вблизи вулкана Майон на Филиппинах из-за угрозы извержения, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии поднял уровень угрозы извержения вулкана до трех по пятибалльной шкале. Утром из вулкана вытек поток лавы, преодолевший по склону порядка 500 метров. Глава института Ренато Солидум отметил, что также зафиксирован выброс вулканического пепла.

Специалисты предупреждают, что сильное извержение вулкана может произойти в течение нескольких недель или даже дней.

Отметим, что место популярно среди туристов и альпинистов именно благодаря вулкану. В 2013 году во время извержения на нем погибли пять туристов.