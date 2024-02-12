О нас

На Филиппинах число жертв схода оползня достигло 68

На Филиппинах число жертв схода оползня достигло 68 Число погибших в результате схода оползня в провинции Золотой Давао на юге Филиппин увеличилось до 68, еще 51 человек числится пропавшим без вести.
Другие страны
12 февраля 2024 г. 19:45
На Филиппинах число жертв схода оползня достигло 68

Число погибших в результате схода оползня в провинции Золотой Давао на юге Филиппин увеличилось до 68, еще 51 человек числится пропавшим без вести.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, местные власти заявляют, что поиски тел погибших будут продолжены. Спасатели более не рассчитывают найти людей в живых спустя почти неделю после схода оползня. Последней выжившей стала трехлетняя девочка, которую вытащили из-под завалов 9 февраля. Ребенок провел под массой горной породы и земли около 60 часов.

В поисковой операции на территории площадью около 9 га задействованы сотни человек и тяжелая техника. Высота оползня могла составлять от 30 до 50 м.

Cход оползня произошел 6 февраля, накрыв более 50 домов и автобусы, которые перевозили сотрудников местной золотодобывающей компании.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Filippində torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 68-ə çatıb

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Сформирован новый состав правительства Казахстана
Сформирован новый состав правительства Казахстана
6 февраля 2024 г. 16:23
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi