На Филиппинах число жертв схода оползня достигло 68

Число погибших в результате схода оползня в провинции Золотой Давао на юге Филиппин увеличилось до 68, еще 51 человек числится пропавшим без вести.

Число погибших в результате схода оползня в провинции Золотой Давао на юге Филиппин увеличилось до 68, еще 51 человек числится пропавшим без вести.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, местные власти заявляют, что поиски тел погибших будут продолжены. Спасатели более не рассчитывают найти людей в живых спустя почти неделю после схода оползня. Последней выжившей стала трехлетняя девочка, которую вытащили из-под завалов 9 февраля. Ребенок провел под массой горной породы и земли около 60 часов.

В поисковой операции на территории площадью около 9 га задействованы сотни человек и тяжелая техника. Высота оползня могла составлять от 30 до 50 м.

Cход оползня произошел 6 февраля, накрыв более 50 домов и автобусы, которые перевозили сотрудников местной золотодобывающей компании.