    • 01 сентября, 2025
    • 21:47
    На экс-премьера Чехии напали на митинге

    Бывший премьер Чехии Андрей Бабиш на предвыборном митинге возглавляемого им оппозиционного политического движения ANO (Акция недовольных граждан) подвергся нападению.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря партии Мартина Водичку.

    "На Андрея Бабиша было совершено нападение во время предвыборного митинга. Кто-то ударил его сзади металлическим предметом по голове. После этого он уехал в больницу за медицинской помощью", - сказал пресс-секретарь.

    Новостной портал Novinky уточнил в свою очередь, что нападавший ударил политика костылем. Инцидент произошел в селе Добра на северо-востоке Чехии.

    Депутат нижней палаты парламента от ANO Алеш Юхелка проинформировал, что Бабиш находится в больнице города Фридек-Мистек. Ему сделали рентген. "Надеюсь, что с ним все будет в порядке", - сказал он. Юхелка подтвердил, что экс-премьера кто-то несколько раз ударил костылем по голове.

