На Чернобыльской АЭС из-за обстрела ВС РФ произошел блэкаут

Чрезвычайная ситуация возникла на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области Украины.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство энергетики Украины в телеграм-канале.

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС, и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в заявлении.

Ранее в Минэнерго сообщили о российской атаке дроном энергетической инфраструктуры в Киевской области, в результате чего без электроснабжения остались жители Киевской и Черниговской областей. На месте повреждений работают ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.