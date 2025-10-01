Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    На Чернобыльской АЭС из-за обстрела ВС РФ произошел блэкаут

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 22:39
    Чрезвычайная ситуация возникла на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" из-за российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области Украины.

    Как передает Report, об этом сообщает Министерство энергетики Украины в телеграм-канале.

    "В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС, и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Сейчас специалисты проводят работы по восстановлению электроснабжения", - говорится в заявлении.

    Ранее в Минэнерго сообщили о российской атаке дроном энергетической инфраструктуры в Киевской области, в результате чего без электроснабжения остались жители Киевской и Черниговской областей. На месте повреждений работают ремонтные бригады, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

