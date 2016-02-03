На борту летевшего из Сомали пассажирского самолета произошел взрыв - ВИДЕО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет сомалийской авиакомпании Daallo Airlines вынужден был вернуться в аэропорт столицы Сомали сразу после вылета в связи с инцидентом на борту, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

На борту произошел взрыв, возник пожар. Два человека получили травмы, в том числе один - серьезные.

Самолет A321 cовершал рейс по маршруту Могадишо - Джибути. На его борту находились 74 человека. "Лайнер находился в воздухе примерно 20 минут, когда мы услышали громкий взрыв в салоне, затем произошло возгорание", - сообщил один из пассажиров рейса. Летчикам удалось провести экстренную посадку самолета с рваной прорехой на одном из бортов недалеко от места соединения фюзеляжа с крылом. Идет расследование инцидента.