На борту авианосца США вспыхнул пожар, двое пострадали
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 18:48
На борту американского авианосца USS Gerald R. Ford вспыхнул пожар, он уже локализован.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении CENTCOM.
"Пожар произошел в прачечном помещении судна. Возгорание не имеет отношения к боевым действиям, огонь был локализован", - сказано в сообщении.
Силовая установка авианосца не пострадала, корабль сохраняет полную боеготовность.
На данный момент двое военнослужащих получают медицинскую помощь в связи с травмами, которые не угрожают их жизни. Состояние обоих моряков оценивается как стабильное.
