    На борту авианосца США вспыхнул пожар, двое пострадали

    Другие страны
    12 марта, 2026
    18:48
    На борту авианосца США вспыхнул пожар, двое пострадали

    На борту американского авианосца USS Gerald R. Ford вспыхнул пожар, он уже локализован.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении CENTCOM.

    "Пожар произошел в прачечном помещении судна. Возгорание не имеет отношения к боевым действиям, огонь был локализован", - сказано в сообщении.

    Силовая установка авианосца не пострадала, корабль сохраняет полную боеготовность.

    На данный момент двое военнослужащих получают медицинскую помощь в связи с травмами, которые не угрожают их жизни. Состояние обоих моряков оценивается как стабильное.

    Лента новостей