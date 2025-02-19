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На берег Тасмании выбросились 150 малых касаток

На берег Тасмании выбросились 150 малых касаток Более 150 малых касаток выбросились на берег на северо-западе принадлежащего Австралии острова Тасмания, 14 погибли.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 08:57
На берег Тасмании выбросились 150 малых касаток

Более 150 малых касаток выбросились на берег на северо-западе принадлежащего Австралии острова Тасмания, 14 погибли.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в местном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, не менее 150 животных были обнаружены на северо-западном побережье острова, недалеко от места, где река Артур впадает в океан. "Первые наблюдения показывают, что 136 малых касаток все еще живы и департамент совместно с рейнджерами Службы парков и дикой природы Тасмании готовит соответствующие ответные меры", - указали в департаменте.

Также в ведомстве отметили, что оказать помощь выбросившимся на берег животным будет сложно, из-за "трудного доступа к удаленному побережью и проблем с доставкой специализированного оборудования".

На месте работают ветеринары и морские биологи, которые оценивают состояние выживших малых касаток, а также предпринимают попытки снять некоторых из них с мели.

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