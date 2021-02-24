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На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв

На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни.
Другие страны
24 февраля 2021 г. 19:19
На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв произошел на военной базе в районе Урузган.

Согласно информации источника, взрывная волна была настолько сильной, что разрушила близлежащие дома. Местная администрация данные о жертвах не приводит.

По словам очевидца, взрыв был подготовлен боевиками радикального движения "Талибан". Предположительно, они могли прокопать тоннель к базе и заложить там взрывчатые материалы.

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