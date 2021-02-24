На базе афганских вооруженных сил прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни.

Мощный взрыв произошел на базе вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Газни.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв произошел на военной базе в районе Урузган.

Согласно информации источника, взрывная волна была настолько сильной, что разрушила близлежащие дома. Местная администрация данные о жертвах не приводит.

По словам очевидца, взрыв был подготовлен боевиками радикального движения "Талибан". Предположительно, они могли прокопать тоннель к базе и заложить там взрывчатые материалы.