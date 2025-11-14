Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    На Бали в ДТП погибли пять граждан Китая

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 13:06
    Пять граждан Китая погибли, восемь получили ранения в результате ДТП в районе Булеленг на севере Бали.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua cо ссылкой на сообщение Генконсульства Китая в Денпасаре.

    Другие подробности не приводятся.

