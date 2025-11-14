На Бали в ДТП погибли пять граждан Китая
- 14 ноября, 2025
- 13:06
Пять граждан Китая погибли, восемь получили ранения в результате ДТП в районе Булеленг на севере Бали.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua cо ссылкой на сообщение Генконсульства Китая в Денпасаре.
Другие подробности не приводятся.
