На автозаправке на западе Германии произошел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел на автозаправке в городе Кастроп-Рауксель на западе Германии, в результате чего пострадали несколько человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел в промышленной зоне на улице Вестринг.

На месте работают пожарные. Задействованы два спасательных вертолета.