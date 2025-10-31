На автозаправке на западе Германии произошел взрыв, есть пострадавшие
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 12:45
Взрыв произошел на автозаправке в городе Кастроп-Рауксель на западе Германии, в результате чего пострадали несколько человек.
Как передает Report, об этом сообщила газета Bild.
Инцидент произошел в промышленной зоне на улице Вестринг.
На месте работают пожарные. Задействованы два спасательных вертолета.
