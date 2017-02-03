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    На Аравийском полуострове выпал снег

    Как ожидается, необычайно холодная погода в регионе продержится еще пять дней

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сильный  холодный фронт накрыл сегодня страны Персидского залива на Аравийском полуострове, который считается одним из самых жарких мест на земле. В горном массиве Джебель Джесс на территории северного эмирата Рас-эль-Хайма выпал снег, сообщает Report  со ссылкой на метеобюро ОАЭ.

    Снегом завалило и возвышенности в столичном регионе и на севере Саудовской Аравии.

    Сильные порывы ветра наблюдаются во всех прибрежных городах в Персидском заливе: в султанате Оман и ОАЭ порывы ветра достигают больше 60 километров в час. Из-за плохой погоды в Дубае, Абу-Даби и других городах ОАЭ закрыты парки, прогулочные зоны и развлекательные места на открытом воздухе.

    Как ожидается, необычайно холодная погода в регионе продержится еще пять дней.

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