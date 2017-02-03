На Аравийском полуострове выпал снег

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сильный холодный фронт накрыл сегодня страны Персидского залива на Аравийском полуострове, который считается одним из самых жарких мест на земле. В горном массиве Джебель Джесс на территории северного эмирата Рас-эль-Хайма выпал снег, сообщает Report со ссылкой на метеобюро ОАЭ.

Снегом завалило и возвышенности в столичном регионе и на севере Саудовской Аравии.

Сильные порывы ветра наблюдаются во всех прибрежных городах в Персидском заливе: в султанате Оман и ОАЭ порывы ветра достигают больше 60 километров в час. Из-за плохой погоды в Дубае, Абу-Даби и других городах ОАЭ закрыты парки, прогулочные зоны и развлекательные места на открытом воздухе.

Как ожидается, необычайно холодная погода в регионе продержится еще пять дней.