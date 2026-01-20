На американскую базу в Гренландии прибудут самолеты NORAD

Военные самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) прибудут на американскую базу в Гренландии на фоне притязаний Вашингтона на остров.

Как передает Report, об этом NORAD сообщило в соцсети Х.

На базе Питуффик они будут осуществлять "поддержку различных заранее запланированных мероприятий, опираясь на устойчивое оборонное сотрудничество между США, Канадой и Гренландией".

"Эта деятельность координировалась с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют при наличии необходимых дипломатических разрешений. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях", - указали в командовании.