На американскую базу в Гренландии прибудут самолеты NORAD

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 03:39
    Военные самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) прибудут на американскую базу в Гренландии на фоне притязаний Вашингтона на остров.

    Как передает Report, об этом NORAD сообщило в соцсети Х.

    На базе Питуффик они будут осуществлять "поддержку различных заранее запланированных мероприятий, опираясь на устойчивое оборонное сотрудничество между США, Канадой и Гренландией".

    "Эта деятельность координировалась с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют при наличии необходимых дипломатических разрешений. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях", - указали в командовании.

