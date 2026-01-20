На американскую базу в Гренландии прибудут самолеты NORAD
Другие страны
- 20 января, 2026
- 03:39
Военные самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) прибудут на американскую базу в Гренландии на фоне притязаний Вашингтона на остров.
Как передает Report, об этом NORAD сообщило в соцсети Х.
На базе Питуффик они будут осуществлять "поддержку различных заранее запланированных мероприятий, опираясь на устойчивое оборонное сотрудничество между США, Канадой и Гренландией".
"Эта деятельность координировалась с Королевством Дания, и все поддерживающие силы действуют при наличии необходимых дипломатических разрешений. Правительство Гренландии также проинформировано о планируемых мероприятиях", - указали в командовании.
Последние новости
03:39
На американскую базу в Гренландии прибудут самолеты NORADДругие страны
03:21
В Турции в результате схода лавины погиб человекВ регионе
02:50
Ким Чен Ын на публичной церемонии уволил вице-премьера КНДР Ян Сын ХоДругие страны
02:18
Британия вдвое увеличит свою военную группировку в НорвегииДругие страны
01:47
Арагчи прокомментировал отмену своего выступления в ДавосеВ регионе
01:22
Видео
В Мичигане столкнулись более 100 автомобилей, есть пострадавшиеДругие страны
01:09
Самолет Fly Dubai, следовавший в Казань, вынужденно сел в БакуИнфраструктура
00:56
На Земле началась сильная магнитная буряНаука и образование
00:32