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На акциях протеста в Тбилиси за последние дни пострадали 113 сотрудников МВД

На акциях протеста в Тбилиси за последние дни пострадали 113 сотрудников МВД Более 100 правоохранителей пострадали в последние дни в Тбилиси из-за действий участников акций протеста, в том числе более 20 в последнюю ночь.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 06:05
На акциях протеста в Тбилиси за последние дни пострадали 113 сотрудников МВД

Более 100 правоохранителей пострадали в последние дни в Тбилиси из-за действий участников акций протеста, в том числе более 20 в последнюю ночь.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

В ведомстве отметили, что в результате насильственных действий участников акции 1-2 декабря пострадал 21 сотрудник МВД, им оказывается медицинская помощь.

"За последние дни на акциях пострадали 113 сотрудников МВД, из которых четверо остаются в клинике", - отметили в МВД.

Во время акции у парламента Грузии, которая началась накануне вечером и все еще продолжается, протестующие кидали в полицейских камни, подожженные предметы, стеклянные бутылки и металлические предметы, а также применяли пиротехнику.

"МВД еще раз призывает участников акции выражать протест в мирной форме, противоправные действия будут пресекаться полицией", - добавили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə keçirilən son etirazlarda DİN-in 113 əməkdaşı xəsarət alıb

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