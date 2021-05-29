На АЭС в Южной Корее произошел пожар

Одна из турбин на АЭС "Шин-Кори" в Ульсане в Южной Корее была приостановлена из-за пожара

Одна из турбин на АЭС "Шин-Кори" в Ульсане в Южной Корее была приостановлена из-за пожара.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Комиссию по ядерной и физической безопасности Южной Кореи (NSSC).

По данным агентства, пожар вспыхнул сегодня утром на четвертом реакторе АЭС "Шин-Кори" в Ульсане. Возгорание было потушено примерно через час.

NSSC заявила, что направит своих следователей на АЭС, чтобы выяснить точную причину возгорания. Сообщений о жертвах или утечках радиации не поступало, радиационный фон вокруг электростанции не превышает положенный уровень.

Коммерческая эксплуатация реактора мощностью 1,4 миллиона киловатт, где произошел пожар, началась в 2019 году.